Жителя Башкирии подозревают в убийстве детей в Пермском крае

Следователи рассказали о том, как удалось найти предполагаемого убийцу двух маленьких ребят из соседнего региона — Пермского края

В 2017 году в криминалистической лаборатории решили повторно исследовать ДНК-улики, оставленные на месте преступления. Анализ неожиданно совпал с данными ранее судимого жителя Башкирии

— Этот мужчина вообще не рассматривался как подозреваемый. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, хотя с момента убийства минуло 12 лет, — рассказали следователи изданию РИА «Новости»

Криминалисты считают, что анализ ДНК — один из наиболее эффективных методов раскрытия преступлений.

В следственном управлении по Пермскому краю подтвердили информацию о расследовании, но пока не дают других деталей.