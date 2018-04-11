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Жителя Башкирии подозревают в убийстве детей в Пермском крае
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Жителя Башкирии подозревают в убийстве детей в Пермском крае 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Следователи рассказали о том, как удалось найти предполагаемого убийцу двух маленьких ребят из соседнего региона — Пермского края.
В 2017 году в криминалистической лаборатории решили повторно исследовать ДНК-улики, оставленные на месте преступления. Анализ неожиданно совпал с данными ранее судимого жителя Башкирии.
— Этот мужчина вообще не рассматривался как подозреваемый. Сейчас расследование уголовного дела продолжается, хотя с момента убийства минуло 12 лет, — рассказали следователи изданию РИА «Новости».
Криминалисты считают, что анализ ДНК — один из наиболее эффективных методов раскрытия преступлений.
В следственном управлении по Пермскому краю подтвердили информацию о расследовании, но пока не дают других деталей.
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