Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения

Предусматривается, что запрет определенных действий в качестве меры пресечения будет избираться по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов.

Суд может запретить обвиняемому или подозреваемому в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Вместе с тем, подозреваемый или обвиняемый может пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем. О каждом таком звонке в случае установления запретов, связанных с использованием средств связи, подозреваемый обязан будет информировать контролирующий орган.

Срок применения запрета будет устанавливаться и продлеваться судом, и с момента вынесения судом решения о его установлении срок не может превышать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.

Закон поступает на подпись президенту.