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Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения
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Совфед одобрил закон о введении новой меры пресечения 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, вводящий новую меру пресечения — «запрет определенных действий», соответствующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс.
Предусматривается, что запрет определенных действий в качестве меры пресечения будет избираться по судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов.
Суд может запретить обвиняемому или подозреваемому в определенные периоды времени покидать помещение, в котором он проживает, общаться с определенными лицами, пользоваться интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, управлять автомобилем или другим транспортом, если совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Вместе с тем, подозреваемый или обвиняемый может пользоваться телефоном для вызова скорой помощи, полиции, аварийно-спасательных служб во время ЧС, а также для общения с контролирующим органом, дознавателем или следователем. О каждом таком звонке в случае установления запретов, связанных с использованием средств связи, подозреваемый обязан будет информировать контролирующий орган.
Срок применения запрета будет устанавливаться и продлеваться судом, и с момента вынесения судом решения о его установлении срок не может превышать по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести — 12 месяцев, о тяжких преступлениях — 24 месяца, об особо тяжких преступлениях — 36 месяцев.
Закон поступает на подпись президенту.
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