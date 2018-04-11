В Слободском двое несовершеннолетних избивали и отбирали телефоны у школьников: возбуждены уголовные дела

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждены уголовные дела по факту совершения грабежей в отношении двух несовершеннолетних молодых людей, то есть по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в марте текущего года молодой человек 2003 г.р., находясь в здании частного медицинского центра в городе Слободском , подошел к ранее знакомому несовершеннолетнему и с угрозой применения насилия — нанесения ударов, открыто похитил у него сотовый телефон.

Впоследствии данный телефон он продал и денежными средствами распорядился по своему усмотрению, причинив ущерб потерпевшему в размере 6 тысяч рулей.

Спустя несколько дней подозреваемый вновь решил совершить преступление. В апреле текущего года он, находясь в здании общеобразовательной школы, нанеся несколько ударов ученику школы 2004 г.р., похитил у него сотовый телефон стоимостью 1500 рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователь СУ СКР по Кировской области выявил и иные преступные эпизоды открытого хищения чужого имущества, которые он совершил в составе группы лиц по предварительному сговору — несовершеннолетним знакомым молодым человеком.

«Сотовые телефоны молодые люди похищали у учеников одной школы, где сами непосредственно обучались. Применение насилия, как правило, выражалось в нанесении ударов по лицу и телу», — сообщили в СУ СКР по Кировской области.

Оба подозреваемых характеризуются отрицательно, один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности, состоит на учете в профилактических органах. Следователь намерен ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото — СУ СКР по Кировской области