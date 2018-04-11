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Раскрыто преступление. Директор создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере
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Раскрыто преступление. Директор создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото freestockimages.ruРаскрыто преступление. Директор создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размереВ Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов с организации возмещен суммарный ущерб в бюджет государству свыше 225 миллионов рублей
Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов одной из организаций по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).
По версии следствия, в период с 2011 по 2012 г. директор организации, занимающейся строительством крупных производственных и административных объектов, создал схему уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере посредством фиктивного документооборота с организациями, которые фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Для получения необоснованной налоговой выгоды организацией заявлены неправомерные вычеты по налогу на добавленную стоимость.
Всего за указанный период организация уклонилась от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму, превышающую 225 миллионов рублей.
Противоправные действия по неуплате налогов с организации были выявлены в ходе мероприятий, проведенных оперативными сотрудниками УФСБ, ГУ МВД по Нижегородской области совместно с УФНС России по региону.
В ходе расследования уголовного дела следователями СК предприняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности. Всего в бюджет налогоплательщиком перечислено свыше 225 миллионов рублей, в том числе: доначисленные налоги и пени.
По результатам расследования следователем принято решение о прекращении уголовного дела на основании Примечания 2 к ст. 199 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 УК РФ (в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления).
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