Ревнивая тюменка убила своего сожителя

«Следствием и судом установлено, в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года в одной из квартир дома по улице 25 лет Октября города Тюмени, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и её 33-летним сожителем на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая, вооружившись ножом, нанесла мужчине одно ножевое ранение в область груди, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

В ходе расследования уголовного дела следователем был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, располагающие информацией по существу совершенного убийства. Собранные следователями регионального СК России доказательства полностью подтвердили причастность женщины к совершенному преступлению.