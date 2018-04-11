Ревнивая тюменка убила своего сожителя 

Доказательства, собранные следственным отделом по Центральному АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы областного центра 1978 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Следствием и судом установлено, в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года в одной из квартир дома по улице 25 лет Октября города Тюмени, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и её 33-летним сожителем на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая, вооружившись ножом, нанесла мужчине одно ножевое ранение в область груди, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ходе расследования уголовного дела следователем был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, располагающие информацией по существу совершенного убийства. Собранные следователями регионального СК России доказательства полностью подтвердили причастность женщины к совершенному преступлению.
Приговором Центрального районного суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.