Ещё
Ревнивая тюменка убила своего сожителя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ревнивая тюменка убила своего сожителя 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Доказательства, собранные следственным отделом по Центральному АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы областного центра 1978 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
«Следствием и судом установлено, в ночь с 23 на 24 декабря 2017 года в одной из квартир дома по улице 25 лет Октября города Тюмени, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения женщиной и её 33-летним сожителем на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемая, вооружившись ножом, нанесла мужчине одно ножевое ранение в область груди, в результате чего смерть мужчины наступила на месте происшествия через непродолжительное время», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.
В ходе расследования уголовного дела следователем был назначен и проведен ряд судебных экспертиз, установлены и допрошены свидетели, располагающие информацией по существу совершенного убийства. Собранные следователями регионального СК России доказательства полностью подтвердили причастность женщины к совершенному преступлению.
Приговором Центрального районного суда виновной назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Уральский меридиан: последние новости
В Тюмени в третий раз будут судить водителя за пьяную езду Новоуренгойские Бонни и Клайд ограбили собутыльника средь бела дня В Уватском районе мужчина забрался в чужой дом и уснул на диване
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства207
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии105
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров114
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение