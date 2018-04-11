Полиция в Москве задержала мужчину, ранившего подростка на детской площадке из пневматики

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Столичные полицейские в Кузьминках задержали мужчину, стрелявшего по детской площадке из пневматического ружья и ранившего подростка. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть территориального отдела полиции поступила информация о том, что в районную поликлинику доставлен несовершеннолетний с травмами, предположительно, полученными от выстрелов из пневматического оружия. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что из окна одного из домов, расположенных на Волгоградском проспекте, неизвестный мужчина, выкрикивая нецензурные слова, несколько раз выстрелил в сторону площадки, на которой находились дети", — сказала Волк.

По ее словам, по подозрению в хулиганстве полицейские задержали 37-летнего мужчину. У задержанного изъято пневматическое ружье.

"Жизни подростка ничего не угрожает", — подчеркнула Волк.