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В Калуге поймали похитителей медведей
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В Калуге поймали похитителей медведей 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Полицейские задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже мягких игрушек из калужского магазина. Фото пресс-службы УМВД России по Калужской области По сообщению пресс-службы УМВД России по Калужской области, отправляясь на дело, молодые люди, одному из которых 18 лет, а другому 19, заранее распределили роли. Один остался на улице, второй зашел в магазин. Дождавшись, когда продавец вышла из торгового зала, он взял со стеллажа двух медведей общей стоимостью 2,6 тысячи рублей. Одного медведя молодой человек передал товарищу, второго унес сам. Просмотрев записи, сделанные камерой видеонаблюдения, полицейские быстро нашли обоих. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Любителям медведей грозит до пяти лет лишения свободы.
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