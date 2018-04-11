Бывший глава МО Мошинское осужден на два года из-за разморозки водопровода

Няндомский районный суд вынес приговор по делу бывшего главы одного из муниципалитетов района. Глава признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Комитета по Архангельской области.

Судом было установлено, что глава МО «Мошинское» Няндомского района Архангельской области в 2015 году подписал акты о приемке работ по строительству водопровода в одной из деревень Няндомского района, при том, что трубы были уложены в нарушение строительных норм и правил на глубину, не защищенную от промерзания почв. В результате зимой водопровод замерз и вода перестала поступать в жилые дома. Ущерб муниципалитета составил более 350 тысяч рублей.

Приговором Няндомского районного суда ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.