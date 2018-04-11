Ещё
В Севастополе женщина обворовала чужой автомобиль
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Севастополе женщина обворовала чужой автомобиль 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Жительница Нахимовского района Севастополя подозревается в краже. Установлено, что 31-летний мужчина обратился в полиции и рассказал, что из его машины украли портмоне с деньгами и документами, сообщает SevastopolMedia.
В результате выяснилось, что к преступлению причастна 51-летняя жительница Нахимовского района. Похищенные 8000 рублей злоумышленница успела потратить на собственные нужды. По статье, женщине грозит срок до пяти лет.
«ФедералПресс» напоминает, что в Иркутске злоумышленник воспользовался забывчивостью женщины и угнал авто.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На кадровика самарского филиала «Почты России» возбудили еще одно уголовное дело В Югре создана комиссия по расследованию инцидента в школе Радужного Показания Михаила Юревича огласили в суде по делу Цыбко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства207
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии105
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров114
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение