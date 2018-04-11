В Севастополе женщина обворовала чужой автомобиль

Жительница Нахимовского района Севастополя подозревается в краже. Установлено, что 31-летний мужчина обратился в полиции и рассказал, что из его машины украли портмоне с деньгами и документами, сообщает SevastopolMedia.

В результате выяснилось, что к преступлению причастна 51-летняя жительница Нахимовского района. Похищенные 8000 рублей злоумышленница успела потратить на собственные нужды. По статье, женщине грозит срок до пяти лет.