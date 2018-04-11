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На Ставрополье мужчина избил и изнасиловал пенсионерку
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На Ставрополье мужчина избил и изнасиловал пенсионерку 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жителя Труновского района осудили за насильственные действия сексуального характера и незаконное проникновение в жилище, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
Пьяный злоумышленник проник в дом 80-летней жительницы села Донского на Ставрополье летней ночью 2017 года, выдавив оконное стекло из рамы. Он несколько раз ударил женщину по голове, а затем изнасиловал её.
Суд счёл доказательства следователей достаточными и приговорил мужчину к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Правонарушитель отправится в колонию строгого режима.
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