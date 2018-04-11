Челябинский прокурор потребовал для бывшего топ-менеджера «Ростелекома» 6 лет колонии 

На судебное заседание, на котором ожидается оглашение приговора Василию Прокопенко, подсудимый пришел с вещами. Сначала судья объявила о проведении прений между участниками процесса. Прокурор заявил, что Прокопенко летом 2015 и зимой 2016 года незаконно получил деньги от представителя компании «Ланитурал» в сумме 8,7 и 1,7 миллиона рублей. Гособвинитель потребовал признать подсудимого виновным по статье 204, поскольку он содействовал раскрытию преступления и заключил досудебное соглашение, а также по статье 290 УК РФ (получение взятки). В виде наказания прокурор попросил для Прокопенко шести лет колонии и штрафа в 24 миллиона рублей, а также ареста его иномарки, двух нежилых помещений и банковских счетов.