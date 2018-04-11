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В Сургутском районе схвачен наркокурьер со 100 граммами гашиша
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В Сургутском районе схвачен наркокурьер со 100 граммами гашиша 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
10 апреля 2018 года во время облавы на въезде в город Лянтора местные полицейские задержали наркоторговца. 55-летний лянторец спрятал товар в обшивке автомобиля. При досмотре правоохранители вытащили из тайника пакет с пластом прессованной травы. Экспертиза показала, что незаконный гербарий содержит около 100 грамм гашиша.
Подозреваемый признался, что недавно купил наркотик в одном из посёлков для продажи. Сейчас торговец смертью пребывает в изоляторе временного задержания. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотического вещества в особо крупном размере и то же самое с целью сбыта. Максимальное наказание по этим статьям 20 лет лишения свободы.
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