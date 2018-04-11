Екатеринбурженке «светит» 6 лет за хищение голубого топлива

В суд передано дело 50-летней екатеринбурженки, обвиняемой в хищении газа (п. "б" ч.3 ст.158 УК РФ). Наказание по данной статье предусматривает до 6 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области

По версии следствия, в октябре 2017 года хозяйка частного дома в переулке Чупина при помощи шланга и двух металлических хомутов незаконно подключилась к магистрали газопровода.

Сотрудники АО «Екатеринбурггаз» обнаружили врезку в январе 2018 года. К этому моменту женщина безвозмездно использовала более 2 800 кубометров природного газа. Общий ущерб, причиненный предприятию, превысил 120 тысяч рублей.