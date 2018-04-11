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Возбуждено уголовное дело в отношении директора компании из Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере
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Возбуждено уголовное дело в отношении директора компании из Кабардино-Балкарской Республики, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудниками УЭБ и ПК МВД по Кабардино-Балкарской Республике при проведении оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт хищения денежных средств, выделенных на техническое обслуживание и модернизацию сетей наружного освещения в Нальчике.
По данным оперативников, подрядная организация при реализации муниципального контракта необоснованно завысила стоимость использованных материалов. Так, в актах приемки выполненных работ указанная стоимость используемых энергосберегающих люминесцентных ламп практически в 10 раз превышала реальную, а некоторые предусмотренные сметой материалы заменены на дешевые аналоги.
В результате противоправных действий сумма ущерба, причиненная муниципалитету города, составила почти 4,5 млн рублей.
Следственным управлением УМВД России по г. Нальчику в отношении генерального директора подрядной организации возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», предусматривающей наказание в виде лишение свободы сроком до десяти лет.
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