В Пензе местный бандит угнал у автоледи «Газель»

Пензе полицейские разыскали угнанную «Газель» у автоледи.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , в отдел полиции №4 УМВД России по Пензе за помощью обратилась 31-летняя владелица авто. По ее словам, неизвестные ночью проник в помещение станции техобслуживания на улице Металлистов, где выкрал ключи и угнал «Газель».

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 31-летнего мужчины с криминальным прошлым. Он признался в угоне. По факту этого преступления возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен хозяйке», — сообщает пресс-служба управления.