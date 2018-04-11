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В Пензе местный бандит угнал у автоледи «Газель»
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В Пензе местный бандит угнал у автоледи «Газель» 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе полицейские разыскали угнанную «Газель» у автоледи.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отдел полиции №4 УМВД России по Пензе за помощью обратилась 31-летняя владелица авто. По ее словам, неизвестные ночью проник в помещение станции техобслуживания на улице Металлистов, где выкрал ключи и угнал «Газель».
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 31-летнего мужчины с криминальным прошлым. Он признался в угоне. По факту этого преступления возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен хозяйке», — сообщает пресс-служба управления.
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