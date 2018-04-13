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Злоумышленник с ножом напал на продавщицу в Красноярске. Видео
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Злоумышленник с ножом напал на продавщицу в Красноярске. Видео 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В пятницу, 13 апреля, мужчина, вооруженный ножом, напал на продавца-консультанта магазина, торгующего пластиковыми окнами в Красноярске.
Злоумышленник зашел в помещение торговой точки, некоторое время походил вдоль образцов продукции, после чего достал нож и набросился на сотрудницу.
Ему удалось повалить свою жертву на пол, однако продавщица оказала сопротивление и даже отобрала у нападавшего оружие.
В тот момент, когда преступник начал одерживать верх, в магазине появился мужчина, случайно проходивший мимо и заметивший, что внутри происходит что-то непонятное.
Очевидец быстро скрутил злодея и удерживал его до прибытия полицейских.
Задержанный не смог объяснить стражам порядка, чего он хотел добиться и какие цели преследовал.
"Бес попутал какой-то вообще, вообще понять не могу", — рассказал мужчина, долго сокрушавшийся по поводу того, что женщина отобрала у него нож и даже сумела его порезать.
По данным СМИ, в отношении красноярца возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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