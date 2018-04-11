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Житель Красноярска ограбил офис микрофинансовой организации в Кемерове
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Житель Красноярска ограбил офис микрофинансовой организации в Кемерове 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, злоумышленник вошел в помещение, в котором находился офис микрофинансовой организации. Угрожая ножом, он заставил сотрудницу организации открыть сейф. Мужчина похитил 77 000 рублей и скрылся.
Злоумышленника удалось задержать в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Красноярска. У него изъяли часть денег и кухонный нож. В ходе работы выяснилось, что он причастен к еще одному преступлению. Из кассы продуктового магазина злоумышленник похитил 30 000 рублей, также угрожая ножом.
В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание может составить 10 лет лишения свободы.
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