Житель Красноярска ограбил офис микрофинансовой организации в Кемерове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области , злоумышленник вошел в помещение, в котором находился офис микрофинансовой организации. Угрожая ножом, он заставил сотрудницу организации открыть сейф. Мужчина похитил 77 000 рублей и скрылся.

Злоумышленника удалось задержать в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Красноярска . У него изъяли часть денег и кухонный нож. В ходе работы выяснилось, что он причастен к еще одному преступлению. Из кассы продуктового магазина злоумышленник похитил 30 000 рублей, также угрожая ножом.

В отношении задержанного возбуждены два уголовных дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальное наказание может составить 10 лет лишения свободы.