В Москве оправдана женщина, зарезавшая пьяного сожителя, который требовал приготовить ему еду

Московский городской суд отменил приговор, вынесенный по уголовному делу, возбужденному в отношении женщины, которая убила своего гражданского мужа. Поножовщина с участием супругов произошла в национальный праздник День России , когда глава семейства напал на сожительницу и потребовал, чтобы она приготовила ему пищу.

Ранее москвичка была приговорена к шести годам лишения свободы, однако осужденная его обжаловала, и Мосгорсуд встал на ее сторону. При повторном разбирательстве российская Фемида не нашла в действиях подсудимой состава преступления. Уголовное дело прекращено, а за фигуранткой признано право на реабилитацию. Женщину освободили из-под стражи в зале суда, сообщает

официальный сайт

Мосгорсуда.

Установлено, что 12 июня 2017 года осужденная находилась дома по месту жительства. Ее гражданский супруг пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и лег спать. Когда пьяный мужчина проснулся, он «предъявил женщине претензии, что та приготовила еду только себе». На этой почве произошла семейная ссора.

"Мужчина двумя руками схватил сожительницу за горло и стал душить, женщина вывернулась, скинула руки с горла, схватила нож, нанесла один удар мужчине в область ключицы, вытащила нож", — говорится в пресс-релизе.

Потерпевший пошел в комнату, где ему стало плохо. Увидев это, женщина попыталась оказать первую помощь и вызвала медиков. Однако пострадавший скончался.

Женщине инкриминировали ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство"). Ей грозил 15-летний срок лишения свободы. Кузьминский районный суд назначил обвиняемой наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима

Только при повторном разбирательстве в Мосгорсуде были исследованы «фактические обстоятельства дела и оценены все представленные доказательства в совокупности, в том числе заключение комплексной психолого-психиатрической экспертизы». В итоге суд пришел к выводу, что подсудимая невиновна в убийстве, поскольку действовала в целях самообороны.

"Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пределов необходимой обороны, суд должен учитывать предшествовавшие посягательству события, число лиц с каждой стороны, неожиданность действий посягавшего, а также все иные обстоятельства, имеющие значение для дела (в том числе и эмоциональное состояние оборонявшегося лица), в результате чего выяснить — имелась ли у оборонявшегося возможность объективно оценить степень и характер опасности нападения", — подчеркнули в Мосгорсуде.

Судебная коллегия также приняла во внимание заключение судебной экспертизы, согласно которому «на момент деликта отмечалось частичное ослабление контроля, непосредственность отреагирования возникшего побуждения, что определялось длительным пребыванием в психотравмирующей ситуации».

Суд учел и то, что потерпевший был пьян. Согласно выводам судмедэксперта, в крови мужчины было 2,4 процента алкоголя. Это средняя степень опьянения, при которой человек впадает в ступор, перестает понимать происходящее и даже может потерять сознание.

В Мосгорсуде подчеркнули, что конфликт начал именно потерпевший, который «вел себя агрессивно», схватил женщину своими руками за шею и душил. «При этом в комнате были только малолетние дети», и обвиняемой было некого просить о помощи.

"Способ нападения представлял явную опасность для жизни осужденной", — добавили в суде.

В итоге женщина нанесла ножом только «один удар», который стал роковым.

С учетом того, что обвиняемая длительное время находилась в психотравмирующей ситуации, она «была вправе защищаться любым доступным ей способом», решили в суде. Этот вывод подкреплен ссылкой на ч. 1 ст. 37 УК РФ, в которой и прописано право граждан «причинять вред лицу», которое применяет физическое насилие или угрожает другим людям.

Судебная коллегия также обратила внимание и на показания свидетелей, которыми потерпевшему была дана отрицательная характеристика как зависимому от алкоголя, безработному, не следящему за детьми. Сожительница алкоголика, наоборот, получила положительные характеристики (в том числе с места работы).

Остается загадкой, что помешало уже суду первой инстанции добросовестно изучить все эти обстоятельства дела. Также не понятно, понесет ли кто-то ответственность за следственные и судебные ошибки, выявить которые помогла лишь решимость осужденной и ее адвокатов отстаивать права и честное имя.