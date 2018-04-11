Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Королеве

Подмосковные полицейские в Королеве задержали предполагаемого курьера, который перевозил запрещенные вещества.

Полицейские быстро раскусили нехитрую уловку злоумышленника. Они обыскали его и почти сразу обнаружили сверток в штанах у подозреваемого. Задержанный сначала не отвечал на вопросы, а потом заявил, что понятия не имеет, что находится в свертке. Пакетики ему приказывал перевозить неизвестный человек, он связывался с мужчиной при помощи телефона. Также злоумышленник добавил, что просто хотел подзаработать, а не продавать запрещенные вещества.

За распространение наркотиков мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Он признал свою вину и сейчас находится под стражей. А полицейские начали поиски продавцов и заказчиков запрещенных веществ.