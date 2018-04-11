Под Белгородом женщина попалась на краже 19 плиток шоколада

В Корочанском районе задержали женщину, укравшую 19 плиток шоколада, сообщила пресс-службе регионального МВД

Сотрудники продуктового магазина в городе Короча проявили бдительность и задержали женщину, которая пыталась выйти из магазина с полной сумкой неоплаченных шоколадок. Однако к моменту проезда правоохранителей женщине всё-таки удалось сбежать. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские нашли женщину и задержали. Ею оказалась 33-летняя жительница одного из сёл Корочанского района.

При задержании у женщины шоколада не было, а от дачи показаний она отказывается. Следователи возбудили уголовное дело по статье: «Грабеж». Подзреваемой грозит до четырёх лет колонии. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.