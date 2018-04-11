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Пожилая жительница Карелии погибла, отравившись продуктами горения
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Пожилая жительница Карелии погибла, отравившись продуктами горения 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В гибели 83-летней жительницы Кеми подозревают ее родственницу, которая не открыла заслонку в печи.
Жительницу Кеми обвиняют в гибели пожилой родственницы. По версии следователей, 11 марта обвиняемая утром протопила печь в частном доме. Спустя какое-то время она сложила в топку сырые дрова, чтобы они просохли, и не открыла заслонку дымохода. При этом, по мнению карельских следователей, женщина не убедилась в том, что в печи нет углей. Обвиняемая ушла из дома, а в одной из комнат осталась 83-летняя родственница, которая из-за заболевания не могла сама ходить. Когда обвиняемая вернулась, то обнаружила мертвую родственницу.
— Вернувшись через несколько часов, обвиняемая обнаружила в квартире сильное задымление и потерпевшую, которая погибла от отравления продуктами горения,
— говорится в сообщении СУ СК по РК.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. За подобное преступление предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы.
По материалам: ptzgovorit.ru
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