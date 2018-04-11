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Зарезали из-за чужих разборок: раскрыто громкое убийство в Брагино
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Зарезали из-за чужих разборок: раскрыто громкое убийство в Брагино 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
За три дня следователи раскрыли убийство, которое произошло в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Уже задержан и подозреваемый.
— Им оказался 55-летний мужчина, за плечами у которого несколько судимостей за хищения, — рассказали в управлении Следственного комитета по Ярославской области. — Последний раз он освободился из колонии условно-досрочно в 2014 году.
Всё произошло в доме № 53 по Ленинградскому проспекту. Здесь в собственной квартире убили 62-летнего мужчину. Тело убитого нашла его супруга, когда пришла домой. Она и вызвала полицию. Оказалось, погиб он, попав под горячую руку.
Когда в его квартиру позвонили, он открыл дверь. На пороге стоял мужчина. Спросил, здесь ли живёт его любимая, с которой он поругался. Пенсионер ответил, что такая здесь не живёт.
— Пенсионер эту даму и вовсе не знал — уточнили следователи. — И честно сказал незваному гостю, что здесь такие не живут.
И тут же получил удар ножом в грудь.
Позже разобрались — мужчина знал, что его любимая завела себе другого мужчину. Он выяснил, где живёт соперник и пришёл убрать конкурента. Вот только не разобрался на пороге, что перед ним не тот самый соперник, а его отец. А женщина, из-за которой и разыгралась драма, в этой квартире действительно не жила.
Задержанный в убийстве уже признался. Следователи ходатайствуют о заключении его на время суда под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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