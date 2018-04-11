Двое жителей Сеченовского района до смерти избили односельчанина

В Сеченовском районе арестованы двое местных жителей, которые обвиняются в избиении до смерти своего односельчанина. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по нижегородской области.

По версии следствия, 25— и 35-летний злоумышленники вместе с 55-летним мужчиной распивали спиртные напитки в одном из домов в селе Верхнее Талызино. Они беспричинно избили пожилого соседа, нанеся ему множественные удары по голове и телу руками и ногами. Затем они надели на голову пожилому мужчине металлическое ведро и начали бить по нему топором. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Один из злоумышленников, чтобы скрыть следы преступления, вынес тело погибшего из дома и оставил его на скамейке около дома на другом конце села.

Подозреваемых удалось задержать. Один из них признал вину частично, другой отрицает свою причастность к совершению преступления. В настоящее время оба заключены под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в Борском районе 41-летний мужчина до смерти избил приятеля поленом и кочергой.