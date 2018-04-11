Орловский СК расследует дело о «детском порнографе»

По информации Следственного комитета, в одной из квартир дома, расположенного в Северном районе Орла, неустановленный подозреваемый, в сентябре 2017 года разместил в социальной сети видео с детской порнографией. Запись была доступна для просмотра и скачивания другим пользователям соцсети.

В настоящее время следователи выясняют личность подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.