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Орловский СК расследует дело о «детском порнографе»
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Орловский СК расследует дело о «детском порнографе» 

РИА 57 26 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье»Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних».
По информации Следственного комитета, в одной из квартир дома, расположенного в Северном районе Орла, неустановленный подозреваемый, в сентябре 2017 года разместил в социальной сети видео с детской порнографией. Запись была доступна для просмотра и скачивания другим пользователям соцсети.
В настоящее время следователи выясняют личность подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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