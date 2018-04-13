Конфликт интересов: в Орле дознаватель расследовала дело племянника

В ОРловской области прокуратура выявила нарушения закона в деятельности должностных лиц отдела дознания ОП №2 УМВД России по Орлу

В ходе проверки прокуратурой Заводского района было установлено, что в производстве одного из дознавателей находилось уголовное дело о причинении телесных повреждений жителю Орла. Дознаватель, когда принимала дело для расследования, установила, что фигурантом уголовного дела является её племянник.

Следователь не исполнила требование ФЗ «О противодействии коррупции» и не направила работодателю письменное уведомление о возможности возникновения конфликта интересов.

Прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого дознаватель и её непосредственный начальник ОД ОП №2 УМВД России по Орлу привлечены к дисциплинарной ответственности.

Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано другому следователю, сообщили в прокуратуре.