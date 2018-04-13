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Конфликт интересов: в Орле дознаватель расследовала дело племянника
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Конфликт интересов: в Орле дознаватель расследовала дело племянника 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В ОРловской области прокуратура выявила нарушения закона в деятельности должностных лиц отдела дознания ОП №2 УМВД России по Орлу.
В ходе проверки прокуратурой Заводского района было установлено, что в производстве одного из дознавателей находилось уголовное дело о причинении телесных повреждений жителю Орла. Дознаватель, когда принимала дело для расследования, установила, что фигурантом уголовного дела является её племянник.
Следователь не исполнила требование ФЗ «О противодействии коррупции» и не направила работодателю письменное уведомление о возможности возникновения конфликта интересов.
Прокуратура внесла представление, по результатам рассмотрения которого дознаватель и её непосредственный начальник ОД ОП №2 УМВД России по Орлу привлечены к дисциплинарной ответственности.
Уголовное дело для дальнейшего расследования было передано другому следователю, сообщили в прокуратуре.
Сообщение Конфликт интересов: в Орле дознаватель расследовала дело племянника появились сначала на РИА 57.
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