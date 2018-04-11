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Жителям Волгограда, растлевавшим собственную дочь, вынесли приговор
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Жителям Волгограда, растлевавшим собственную дочь, вынесли приговор 

v1.ru 27 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня, 11 апреля, Тракторозаводский районный суд вынес приговор 34-родитеелй, которые привлекали к своим сексуальным утехам 12-летнюю дочь. Отца приговорили к 17 годам лишения свободы, мать — к 15-ти.
— Судом установлено, что родители в период с декабря 2016 года по март 2017 года совершали сексуальное насилие в отношении девочки-подростка. Противоправные действия были пресечены после обращения ребенка в больницу и планового осмотра гинеколога, который сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Вину в инкриминируемых деяниях родители признали частично, — сообщила V1.ru официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — С учетом обстоятельств совершенного преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил отца к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Мать осуждена на 15 лет исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на полтора года.
Расследование уголовного дела проводилось следственным отделом по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СК РФ по Волгоградской области. По требованию прокурора Тракторозаводского района Волгограда ос ужденные лишены родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери. Сейчас девочка находится на реабилитации в социальном учреждении.
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