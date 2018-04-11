Ещё
Следователи просят прекратить дело об ожогах ребёнка во время физиолечения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следователи просят прекратить дело об ожогах ребёнка во время физиолечения 

ngs.ru 25 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские следователи закончили расследовать уголовное дело в отношении главного врача детской больницы № 4 Владимира Протопопова — его обвиняют в травме 13-летнего мальчика, которой обжёг лицо во время физиолечения.
«Следствием установлено, что главный врач не организовал техническое обслуживание медицинской техники, а именно аппарата УВЧ-80 «НОВОАН-ЭМА» в послегарантийный период времени, что и привело к причинению телесных повреждений малолетнему», — сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.
Случай произошёл утром 15 ноября в отделении детской больницы № 4 на 2-м переулке Пархоменко. Ранее мама пострадавшего мальчика рассказывала корреспонденту НГС, что ребёнок пришёл в больницу, чтобы вылечить гнойный ячмень, курсы физиотерапии ему назначил окулист. Как поясняли в Следственном комитете, во время процедуры врач предупредила ребёнка о том, что он будет чувствовать лёгкое жжение, и вышла из кабинета. Но жжение усиливалось, и мальчик получил ожог лица 1—2-й степени.
Спустя несколько дней следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Главный врач больницы № 4 Владимир Протопопов тогда отказался от комментариев, но подтвердил, что оборудование после сбоя не используется.
Сейчас расследование уголовного дела завершилось. Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области, свою вину главный врач признал и полностью возместил ущерб пострадавшему.
Какую именно сумму он выплатил, в Следственном комитете уточнить не смогли.
«Следователь направил в суд Ленинского района города Новосибирска ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавили в СУ СКР.
ngs.ru: последние новости
Суд вернул в прокуратуру дело основателя «Тиона» В Новосибирске сцепились посетители бара: перерезанное кружкой горло и прятки в подсобке Перекупщик обманул покупателей машин на 68 миллионов и получил пять лет колонии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире32
Россия пригрозила сбивать ракеты США724
Рубль продолжил безустанное падение363
США готовят новый удар по России591
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение