Прокуратура Украины пообещала не просить об аресте капитана судна «Норд» 

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украинская прокуратура не будет просить Херсонский суд арестовать по новому подозрению капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила РИА Новости Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).
"Прокуратура будет просить суд избрать капитану меру пресечения в виде личного обязательства", — сообщила Тихончик.
Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан «Норда» был освобожден из СИЗО Херсона.
Затем украинские правоохранители заподозрили Горбенко в незаконной ловле рыбы, суд в среду изберет ему меру пресечения.