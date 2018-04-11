Ещё
Прокуратура Украины пообещала не просить об аресте капитана судна «Норд»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Украины пообещала не просить об аресте капитана судна «Норд» 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Российская Газета
КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Украинская прокуратура не будет просить Херсонский суд арестовать по новому подозрению капитана арестованного украинскими пограничниками крымского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко, сообщила РИА Новости Татьяна Тихончик — пресс-секретарь прокуратуры Крыма (структура, созданная в составе Генпрокуратуры Украины после воссоединения полуострова с РФ).
"Прокуратура будет просить суд избрать капитану меру пресечения в виде личного обязательства", — сообщила Тихончик.
Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан «Норда» был освобожден из СИЗО Херсона.
Затем украинские правоохранители заподозрили Горбенко в незаконной ловле рыбы, суд в среду изберет ему меру пресечения.
РИА Новости: последние новости
СК возбудил дело против командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово Жителя Рязани, зарезавшего девочку на велосипеде, признали невменяемым СК назвал три возможные причины крушения вертолета в Хабаровске
Комментарии  Ещё 31 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства215
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров115
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение