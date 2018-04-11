Прокуратура Украины пообещала не просить об аресте капитана судна «Норд»

Прокуратура будет просить суд избрать капитану меру пресечения в виде личного обязательства", — сообщила Тихончик.

Херсона. Ранее Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», капитану грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли обозначенный судом залог, получив все подтверждающие документы о зачислении денег. Во вторник капитан «Норда» был освобожден из СИЗО

Затем украинские правоохранители заподозрили Горбенко в незаконной ловле рыбы, суд в среду изберет ему меру пресечения.