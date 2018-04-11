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В Волгограде родители получили 17 и 15 лет колонии за изнасилование дочери
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В Волгограде родители получили 17 и 15 лет колонии за изнасилование дочери 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд приговорил 34-летних мать и отца к 15 и 17 годам колонии за надругательство над 12-летней дочерью в Тракторозаводском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, родители издевались над ребенком с декабря 2016 года по март 2017 года. О насилии стало известно после того, как девочка обратилась в больницу и прошла осмотр гинеколога. Врач, понявший, что с ней случилось, обратился в полицию.
Добавим, что отец будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Его также приговорили к последующему ограничению свободы на два года. Мать отправится в колонию общего режима. Ее ждет последующее ограничение свободы на 1,5 года. Приговор в отношении мужчины и женщины пока не вступил в силу.
Отметим, что мать и отец признали вину лишь частично. Их уже лишили родительских прав. Их дочь находится сейчас на реабилитации в социальном учреждении.
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