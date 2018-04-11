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Жительница Санкт‐Петербурга в леопардовых лосинах вынесла из магазина 15 тысяч рублей
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Жительница Санкт‐Петербурга в леопардовых лосинах вынесла из магазина 15 тысяч рублей 

360tv.ru 36 минут назад
В Санкт‐Петербурге неизвестные мужчина и женщина ограбили круглосуточный продуктовый магазин. Об этом сообщило ИА Nation News.
Налетчица пригрозила продавщице ножом и потребовала отдать ей все наличные из кассы. Продавщица отдала грабителям все деньги — 15 тысяч рублей, после чего злоумышленники скрылись.
Сотрудница магазина сразу сообщила о случившемся в полицию. Она подробно описала приметы грабителей, в том числе и то, что грабительница была в леопардовых лосинах.
В ближайшее время сотрудники правоохранительных органов изучат записи с камер видеонаблюдения, которые находились на месте преступления.
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