Жительница Санкт‐Петербурга в леопардовых лосинах вынесла из магазина 15 тысяч рублей

В Санкт‐Петербурге неизвестные мужчина и женщина ограбили круглосуточный продуктовый магазин. Об этом сообщило ИА Nation News.

Налетчица пригрозила продавщице ножом и потребовала отдать ей все наличные из кассы. Продавщица отдала грабителям все деньги — 15 тысяч рублей, после чего злоумышленники скрылись.

Сотрудница магазина сразу сообщила о случившемся в полицию. Она подробно описала приметы грабителей, в том числе и то, что грабительница была в леопардовых лосинах.