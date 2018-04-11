В Калининграде у предпринимателя украли 1 млн рублей в подъезде

Калининграде на предпринимателя было совершено разбойное нападение. Злоумышленники забрали у него более миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД , преступление было совершено 1 марта на улице Эльблонской, и сейчас подозреваемые задержаны.

«Как выяснили полицейские, в подъезде дома злоумышленники забрали у 62-летнего предпринимателя 1 миллион 100 тысяч рублей наличности. При этом они несколько раз ударили потерпевшего камнем по голове, причинив тяжкие телесные повреждения, в результате чего мужчина был госпитализирован», — говорится в сообщении полиции.

По версии оперуполномоченных уголовного розыска, налетчики долго готовились к совершению преступления. Злоумышленники узнали, что предприниматель носит с собой крупные суммы денег. Мужчины проследили за ним от торговой точки до дома, таким образом, выяснив его место жительства. Через день они подстерегли бизнесмена, когда он возвращался с работы на обед.

«Как выяснили полицейские, после совершения нападения один из налетчиков выехал в сопредельное государство покупать на вырученные преступным способом деньги автомобиль. Когда злоумышленник вернулся на территорию Калининградской области , оперуполномоченные управления уголовного розыска провели операцию по задержанию обоих подозреваемых. Ими оказались 46-ти и 58-летний жители областного центра. Сотрудники уголовного розыска изъяли приобретенное транспортное средство, а также часть похищенных денег», — сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая

В отношении задержанных следователи отдела полиции № 2 городского УМВД возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный в особо крупном размере». Максимальная санкция — 15 лет лишения свободы.

По ходатайству следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.