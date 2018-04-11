Ещё
В Калининграде грабители отобрали у предпринимателя более миллиона рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде грабители отобрали у предпринимателя более миллиона рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Подробности нападения рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Разбойное нападение произошло 1 марта 2018 года в Калининграде в подъезде дома на улице Эльблонгской. 62-летнему предпринимателю несколько раз досталось камнем по голове, его даже пришлось госпитализировать.
По версии следствия, налетчики долго готовились к совершению преступления. Они заранее узнали, что предприниматель носит с собой крупные суммы денег. Мужчины проследили за ним от торговой точки до дома, таким образом, выяснив его место жительства. Через день они подстерегли бизнесмена, когда он возвращался с работы на обед.
«Как выяснили полицейские, после совершения нападения один из налетчиков выехал в сопредельное государство покупать на вырученные преступным способом деньги автомобиль. Когда злоумышленник вернулся на территорию Калининградской области, оперуполномоченные провели операцию по задержанию обоих подозреваемых. Ими оказались 46-ти и 58-летний жители областного центра», — рассказала начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.
Каждому из нападавших грозит до 15 лет тюрьмы.
АиФ: последние новости
Молодой человек украл шесть двигателей с территории завода в Калининграде В Калининграде трех приставов судят за взятки и мошенничество Год тюрьмы грозит калининградцу, задолжавшему сыну алименты
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства212
Первые кадры с места крушения Ил-7656
Украина начала операцию «Граница-2018»61
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров113
200 человек погибли при падении самолета в Алжире42
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
03:00
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров
Личный счет
01:52
Пьяный охотник расстрелял детскую площадку в Москве
Происшествия Криминал
00:54
Глушко объяснил верность супруге
Шоу-бизнес
00:36
Столица готовится к субботникам
Новости Москвы
00:51
Названы сроки всплеска сезонной аллергии
Новости Москвы
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение