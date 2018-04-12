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Дело возбудили после похищения в Москве бизнесмена из Калининграда и вымогательстве у него 20 млн руб.
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Дело возбудили после похищения в Москве бизнесмена из Калининграда и вымогательстве у него 20 млн руб. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: АиФ
Столичная полиция расследует дело о вымогательстве у предпринимателя из Калининграда 20 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, 27 марта в службу «02» обратился гражданин, который сообщил, что его знакомого, 36-летнего индивидуального предпринимателя из Калининграда, похитили неизвестные.
«Заявитель сообщил, что на ул. Зоологическая неизвестные насильно посадили его знакомого в машину и, применив насилие, потребовали передать им 20 млн руб. в счет несуществующего долга. Следом злоумышленники отобрали у потерпевшего личные вещи, натянули ему на глаза шапку и отвезли в Московскую область, где вытолкнули из автомобиля и скрылись», — пояснил источник.
В МВД провели проверку и 11 апреля возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Ведется следствие.
Агентство «Москва»: последние новости
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