Дело возбудили после похищения в Москве бизнесмена из Калининграда и вымогательстве у него 20 млн руб.

По словам собеседника агентства, 27 марта в службу «02» обратился гражданин, который сообщил, что его знакомого, 36-летнего индивидуального предпринимателя из Калининграда, похитили неизвестные.

«Заявитель сообщил, что на ул. Зоологическая неизвестные насильно посадили его знакомого в машину и, применив насилие, потребовали передать им 20 млн руб. в счет несуществующего долга. Следом злоумышленники отобрали у потерпевшего личные вещи, натянули ему на глаза шапку и отвезли в Московскую область , где вытолкнули из автомобиля и скрылись», — пояснил источник.

В МВД провели проверку и 11 апреля возбудили уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере. Ведется следствие.