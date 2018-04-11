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Двое неизвестных в Москве выстрелили пенсионеру в ногу из-за замечания в автобусе
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Двое неизвестных в Москве выстрелили пенсионеру в ногу из-за замечания в автобусе 

Агентство «Москва» 32 минуты назад
Столичная полиция разыскивает злоумышленников, ранивших мужчину в Хорошевском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 9 апреля в столичную больницу обратился 76-летний мужчина с огнестрельным ранением бедра. «Пенсионер пояснил, что в рейсовом автобусе сделал замечание двум незнакомым гражданам, а затем вышел в районе ул. 3-я Хорошевская. Незнакомцы последовали за ним и на улице выстрелили потерпевшему в ногу из мелкокалиберного пистолета, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
Пожилого мужчину прооперировали под общим наркозом и извлекли из бедра пулю. Тем временем полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разыскивает двух молодых людей, одетых в темные ветровки и темные джинсы.
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