Двое неизвестных в Москве выстрелили пенсионеру в ногу из-за замечания в автобусе

Столичная полиция разыскивает злоумышленников, ранивших мужчину в Хорошевском районе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 9 апреля в столичную больницу обратился 76-летний мужчина с огнестрельным ранением бедра. «Пенсионер пояснил, что в рейсовом автобусе сделал замечание двум незнакомым гражданам, а затем вышел в районе ул. 3-я Хорошевская. Незнакомцы последовали за ним и на улице выстрелили потерпевшему в ногу из мелкокалиберного пистолета, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.

Пожилого мужчину прооперировали под общим наркозом и извлекли из бедра пулю. Тем временем полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве и разыскивает двух молодых людей, одетых в темные ветровки и темные джинсы.