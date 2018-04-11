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СК возбудил дело против командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово
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СК возбудил дело против командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О ХАЛАТНОСТИ ВОЗБУЖДЕНО В ОТНОШЕНИИ КОМАНДИРА ПОЖАРНОГО ЗВЕНА В КЕМЕРОВО, ТУШИВШЕГО ПОЖАР В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» — СК  РИА НОВОСТИ
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