Велосипедист ограбил пенсионерку в Ленинградской области

Неизвестный преступник ограбил жительницу Ленинградской области . Мужчина по строительным лесам залез в дом на второй этаж и напал на 60‐летнюю женщину, сообщило ИА Nation News.

О преступлении сообщила соседка пострадавшей. Мужчина днем 10 апреля подъехал на зеленом велосипеде к частному дому в садоводстве «Солнечное». Грабитель избил пенсионерку, забрал ювелирные украшения, 20 тысяч рублей, 50 евро и скрылся.

Возраст подозреваемого с карими глазами — 20−25 лет. Его рост — около 180 сантиметров. Преступник говорил

по-русски

с акцентом. Возбуждено уголовное дело.