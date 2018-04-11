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Велосипедист ограбил пенсионерку в Ленинградской области
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Велосипедист ограбил пенсионерку в Ленинградской области 

360tv.ru 38 минут назад
Неизвестный преступник ограбил жительницу Ленинградской области. Мужчина по строительным лесам залез в дом на второй этаж и напал на 60‐летнюю женщину, сообщило ИА Nation News.
О преступлении сообщила соседка пострадавшей. Мужчина днем 10 апреля подъехал на зеленом велосипеде к частному дому в садоводстве «Солнечное». Грабитель избил пенсионерку, забрал ювелирные украшения, 20 тысяч рублей, 50 евро и скрылся.
Возраст подозреваемого с карими глазами — 20−25 лет. Его рост — около 180 сантиметров. Преступник говорил
по-русски
с акцентом. Возбуждено уголовное дело.
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