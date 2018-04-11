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В Оренбурге накрыли крупную подпольную криптоферму
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В Оренбурге накрыли крупную подпольную криптоферму 

Мир24 24 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Оренбурге сотрудники МВД вместе с бойцами Росгвардии задержали двух мужчин, организовавших на территории бывшего завода подпольную ферму для производства криптовалюты, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
С заявлением в полицию обратились представители энергетической компании. По их словам, они зафиксировали крупную потерю электроэнергии.
В результате на бывшем заводе полицейские обнаружили около шести тысяч единиц техники, подключенной к электросети, а также силовые кабели электропитания, ведущие к расположенной рядом подстанции.
«Работа данного предприятия осуществлялась без учета потребления электроэнергии объемом свыше восьми миллионов киловатт-часов», — пояснила Ирина Волк.
В отношении двух руководителей фермы возбудили уголовное дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана»).
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