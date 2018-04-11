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В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в Уфе
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В ФСБ рассказали о предотвращении терактов в Уфе 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: РИА Новости
В региональном отделении ФСБ в Уфе сообщили о том, что предотвратили теракты 14 марта, передает издание mkset.ru.
Двое жителей региона, 1974 и 1995 года рождения, члены праворадикальной группировки намеревались совершить теракты на избирательных участках Уфы, сообщили в ФСБ.
Следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Мужчинам предъявили обвинения, сейчас они находятся под арестом.
«В ходе обыска по местам жительства злоумышленников изъяты подготовленные самодельные взрывные устройства, карты Уфы с обозначением возможных мест совершения диверсионно-террористических актов», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Башкирии.
«Было установлено, что эти люди, не принимая существующую власть в стране, в целях устрашения и дискредитации органов власти, создания условий для срыва выборов президента России планировали заминировать избирательные участки, осуществить взрывы и поджоги в местах массового скопления людей. Члены праворадикальной группировки имели высокую степень организованности, соблюдали меры конспирации при проведении встреч, придерживались строгой внутренней дисциплины, — добавили в спецслужбе. — Каждому участнику отводилась определенная роль и задача».
Сейчас продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.
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