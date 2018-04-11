Отделался лишь штрафом

В Судогде вынесли приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранного гражданина.

Судустановил, что гражданин Р. — собственник жилого дома в деревне Байгуши. Мужчина решил помочь своему родственнику гражданину Таджикистана . В январе 2017 года он направил в миграционную службу уведомление о прибытии родственника по месту своего проживания, где тот фактически не собирался проживать.

Злоумышленник неоднократно подавал документы на продление срока пребывания родственника в России . В декабре прошлого года родственника гостеприимного гражданина задержали на территории Судогодского района. Арест полицейские провели по запросу правоохранительных органов Республики Таджикистан, так как мужчина находился в международном розыске.

На судебном заседании подсудимый раскаялся и согласился с обвинением. С учетом позиции гособвинителя, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.