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Отделался лишь штрафом
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Отделался лишь штрафом 

ТВ-МИГ 46 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса niasam.ru
В Судогде вынесли приговор местному жителю за фиктивную регистрацию иностранного гражданина.
Судустановил, что гражданин Р. — собственник жилого дома в деревне Байгуши. Мужчина решил помочь своему родственнику гражданину Таджикистана. В январе 2017 года он направил в миграционную службу уведомление о прибытии родственника по месту своего проживания, где тот фактически не собирался проживать.
Злоумышленник неоднократно подавал документы на продление срока пребывания родственника в России. В декабре прошлого года родственника гостеприимного гражданина задержали на территории Судогодского района. Арест полицейские провели по запросу правоохранительных органов Республики Таджикистан, так как мужчина находился в международном розыске.
На судебном заседании подсудимый раскаялся и согласился с обвинением. С учетом позиции гособвинителя, суд назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.
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