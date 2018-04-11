В Южном Китае 47 человек осуждены за телекоммуникационное мошенничество 

Гуанчжоу, 11 апреля /Синьхуа/ — Суд южнокитайской провинции Гуандун вынес приговор 47 человекам за телекоммуникационное мошенничество. Осужденные, большинство из которых были репатриированы из Малайзии в 2016 году, получили наказания от 25 месяцев до 12 лет тюрьмы с наложением штрафов в силу отягчающих обстоятельств.
Как сообщили в районном суде города Чжухай /пров. Гуандун, Южный Китай/, мошенники работали в двух группах. 42 из них, включая 19 жителей Тайваня, были экстрадированы из Малайзии в апреле 2016 года.
По заявлению суда, в период с сентября 2015 года по март 2016 года преступники, выдавая себя за банковских служащих, сотрудников полиции или прокуратуры, обманывали жертв на крупные суммы под предлогом оптимизации или проверки банковских счетов. Большинство осужденных совершили связанные с мошенничеством преступления, находясь в Малайзии, в то время как другие были в Китае.
Как стало известно в суде, они обманули 42 человека из континентального Китая на общую сумму 7 млн юаней /1,1 млн долл. США/. -0-