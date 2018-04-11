В Южном Китае 47 человек осуждены за телекоммуникационное мошенничество

Гуанчжоу , 11 апреля / Синьхуа / — Суд южнокитайской провинции Гуандун вынес приговор 47 человекам за телекоммуникационное мошенничество. Осужденные, большинство из которых были репатриированы из Малайзии в 2016 году, получили наказания от 25 месяцев до 12 лет тюрьмы с наложением штрафов в силу отягчающих обстоятельств.

Как сообщили в районном суде города Чжухай /пров. Гуандун, Южный Китай/, мошенники работали в двух группах. 42 из них, включая 19 жителей Тайваня, были экстрадированы из Малайзии в апреле 2016 года.

По заявлению суда, в период с сентября 2015 года по март 2016 года преступники, выдавая себя за банковских служащих, сотрудников полиции или прокуратуры , обманывали жертв на крупные суммы под предлогом оптимизации или проверки банковских счетов. Большинство осужденных совершили связанные с мошенничеством преступления, находясь в Малайзии, в то время как другие были в Китае