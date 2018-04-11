Петербуржец, ударивший жену бутылкой водки, осужден на полтора года колонии

Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с использованием предмета, используемого в качестве оружия»).

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