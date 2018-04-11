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Петербуржец, ударивший жену бутылкой водки, осужден на полтора года колонии
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Петербуржец, ударивший жену бутылкой водки, осужден на полтора года колонии 

Интересант 50 минут назад
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга установил, что Юрий Быстров, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры ударил свою жену бутылкой водки, тем самым причинив ей закрытый перелом левой руки.
Уголовное дело было возбуждено по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершённое с использованием предмета, используемого в качестве оружия»).
Быстров извиняться перед женой не стал и в содеянном не раскаялся. Суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.
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