На территории домовладения жителя Краснодарского края полицейские выявили подпольный алкогольный цех

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБиПК Отдела МВД России по Новопокровскому району провели обыск на территории домовладения 20-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке правоохранителя обнаружили цех по изготовлению алкогольной продукции.

В ходе осмотра помещения сотрудники полиции изъяли бутылки со спиртными напитками: водкой, коньяком и виски, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью. На таре со спиртным отсутствовали акцизные и федеральные специальные марки. Также правоохранители обнаружили приспособления для перекачки и розлива алкоголя, пробки для закупорки, пищевые добавки и пустую тару. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил около 3,5 тысячи литров.

В настоящее время образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.