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На территории домовладения жителя Краснодарского края полицейские выявили подпольный алкогольный цех
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На территории домовладения жителя Краснодарского края полицейские выявили подпольный алкогольный цех 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с коллегами из ОЭБиПК Отдела МВД России по Новопокровскому району провели обыск на территории домовладения 20-летнего местного жителя. В хозяйственной постройке правоохранителя обнаружили цех по изготовлению алкогольной продукции.
В ходе осмотра помещения сотрудники полиции изъяли бутылки со спиртными напитками: водкой, коньяком и виски, а также емкости со спиртосодержащей жидкостью. На таре со спиртным отсутствовали акцизные и федеральные специальные марки. Также правоохранители обнаружили приспособления для перекачки и розлива алкоголя, пробки для закупорки, пищевые добавки и пустую тару. Общий объем изъятой алкогольной продукции составил около 3,5 тысячи литров.
В настоящее время образцы изъятого направлены на исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
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