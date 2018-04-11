Ещё
В Новокубанске мужчина избил сожительницу до смерти и рядом с ней уснул
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Новокубанске мужчина избил сожительницу до смерти и рядом с ней уснул 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
По версии следствия, в ночь на 9 апреля 2018 года 49-летний мужчина и его 38-летняя подруга выпивали в гостях. В ходе застолья перешли на повышенные тона, и женщина стала осыпать своего сожителя нецензурной бранью. Мужчина не вынес унижения и избил ее кулаками.
Затем положил ее на кровать и лег рядом спать. Проснувшись через пару часов, он обнаружил, что спутница жизни не дышит. Мужчина отнес тело погибшей на улицу и скрылся. О произошедшем никому не рассказал. Однако в тот же день его удалось задержать.
Смерть женщины была вызвана закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота с разрывом селезенки, осложненной геморрагическим шоком.
Подозреваемый задержан. Его ждет заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
АиФ — Юг: последние новости
Чтобы видеодомофон не выдал вора, он украл и его Сразу трое полицейских уволены за сбыт наркотиков в крупном размере Директор филиала энергосбытовой компании в Крымске объявлен в розыск
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире33
Россия пригрозила сбивать ракеты США731
Рубль продолжил безустанное падение364
США готовят новый удар по России593
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение