В Новокубанске мужчина избил сожительницу до смерти и рядом с ней уснул

По версии следствия, в ночь на 9 апреля 2018 года 49-летний мужчина и его 38-летняя подруга выпивали в гостях. В ходе застолья перешли на повышенные тона, и женщина стала осыпать своего сожителя нецензурной бранью. Мужчина не вынес унижения и избил ее кулаками.

Затем положил ее на кровать и лег рядом спать. Проснувшись через пару часов, он обнаружил, что спутница жизни не дышит. Мужчина отнес тело погибшей на улицу и скрылся. О произошедшем никому не рассказал. Однако в тот же день его удалось задержать.

Смерть женщины была вызвана закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота с разрывом селезенки, осложненной геморрагическим шоком.

Подозреваемый задержан. Его ждет заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.