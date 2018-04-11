Лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину отказали в освобождении 

Лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину не удастся в ближайшее время выйти на свободу. Такое решение приняли в областном суде, об этом сообщает в среду, 11 апреля, «АиФ-Урал».
Постановление Ивдельского суда об условно-досрочном освобождении одного из лидеров ОПС «Уралмаш» Александра Куковякина было отменено. Такое решение приняли в свердловском областном суде.
Апелляцию с требованием об отмене решения предыдущей инстанции подала в суд прокуратура.
Напомним, в прошлом году адвокаты Куковякина просили пересмотреть дело в связи с коррективами, внесенными в статью 159 УК РФ. Однако в Ивдельском и областных суда апелляцию отклонили.
Александра Куковякина обвиняли в том, что в 2004 году, будучи депутатом гордумы Екатеринбурга, он подделал документы и похитил более 2,6 млн рублей, которые принадлежали Тавдинскому гидролизному заводу. В 2004 году один из лидеров ОПС «Уралмаш» попытался скрыться в арабских Эмиратах, однако спустя 11 лет его удалось задержать.