Карманного адвоката судят вместе с двумя оперативниками 

В Тамбовской области перед судом предстанет адвокат и двое полицейских, которые пытались нажиться на оформившем явку с повинной фигуранте уголовного дела. Адвокат Адвокатской палаты Тамбовской области и сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере).
По версии следствия, в июне 2017 года сотрудники полицейского наркоконтроля задержали 23-летнего жителя Мичуринска, который в явках с повинной сообщил о двух якобы совершенных им фактах сбыта наркотических средств. В тот же день один из оперативников порекомендовал задержанному обратиться за юридической помощью к адвокату, назвав его фамилию и адрес.
Защитник сообщил фигуранту, что за гонорар и взятки полицейским поможет избежать уголовной ответственности. 28 сентября 2017 года адвокат незаконно получил от клиента 300 000 руб., часть из которых передал оперативникам. После этого троица была задержана сотрудниками ОСБ УМВД и УФСБ области. В отношении юриста уголовное дело возбудили по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а наркополицейским инкриминировали ст. 290 УК РФ (получение взятки). Позднее обвинение переквалифицировали, поскольку следователи посчитали, что адвокат и его сообщники знали об отсутствии достаточных доказательств причастности молодого человека к сбыту наркотиков.