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Экс-главу фирмы в Татарстане подозревают в хищении имущества на сумму более 45 млн рублей
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Экс-главу фирмы в Татарстане подозревают в хищении имущества на сумму более 45 млн рублей 

ТАСС 46 минут назад
КАЗАНЬ, 11 апреля. /ТАСС/. Экс-руководитель компании «Татлизфер» в Татарстане подозревается в хищении лизингового имущества стоимостью более 45 млн рублей. Уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
"Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 63-летнего бывшего руководителя общества с ограниченной ответственностью «Татлизфер» в Бугульминском районе, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере").
Уголовное дело направлено в Бугульминский городской суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении ведомства.
По версии следствия, в мае 2006 года ООО «Татлизфер» заключило договор с лизинговой компании и в период с 2006 по 2010 год получило в ответственное хранение более 200 единиц сельхозтехники. В период 2009-2011 годов обвиняемый совершил растрату 36 единиц сельхозтехники, передав ее различным юридическим лицам в сублизинг без согласования с собственником имущества. Причиненный лизинговой компании ущерб составил более 45 млн рублей.
В ходе следствия мужчина признал вину в инкриминируемых преступлениях и пояснил, что его действия должны квалифицироваться, как злоупотребление полномочиями. В отношении экс-главы ООО «Татлизфер» избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, наложен арест на имущество обвиняемого: земельный участок и автомобиль Ford Focus.
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