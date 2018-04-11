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Прокуратура Саратовской области выявила схему обналичивания почти на 15 млн рублей
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Прокуратура Саратовской области выявила схему обналичивания почти на 15 млн рублей 

Банки.ру 1 час назад
Прокуратура города Балашова Саратовской области в ходе проверки юридического лица выявила противоправную схему обналичивания денежных средств на сумму более 14,9 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Сотрудники прокуратуры установили, что в октябре 2017 года житель города Балашова по просьбе третьего лица за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя юридическое лицо ООО «Эталон Инвест». Таким образом, отмечают в ведомстве, мужчина являлся номинальным руководителем и учредителем созданной организации: «какую-либо коммерческую деятельность фактически не осуществлял, никаких документов финансово-хозяйственной деятельности не подписывал, сведениями о численности сотрудников, наличии собственных или арендованных основных средств не располагал».
При этом, за период деятельности юридического лица на расчетный счет организации поступили и переведены денежные средства в пользу третьих лиц на общую сумму более 14,9 млн рублей.
«Все эти обстоятельства свидетельствовали о наличии у организации признаков фирмы-однодневки. Материалы проверки прокуратура города направила в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки установленным фактам», — говорится в сообщении.
По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц). Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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