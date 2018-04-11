Ещё
Суд заступился за убившую сожителя москвичку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд заступился за убившую сожителя москвичку 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Мосгорсуд освободил женщину, осужденную на 6 лет заключения за убийство пьяного сожителя, который пытался ее задушить. Об этом в среду, 11 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Судебная коллегия пришла к выводу, что осужденная «защищалась от опасного посягательства, поэтому причинение смерти исключает преступность деяния». В данном случае речь идет о необходимой самообороне, а не об убийстве. Суд также учел, что женщина пребывала в длительной психотравмирующей ситуации, а в квартире находились малолетние дети. «Она была вправе защищаться любым доступным ей способом», — пояснили в пресс-службе.
Таким образом, была удовлетворена жалоба адвоката и отменен приговор Кузьминского суда Москвы, который назначил женщине наказание в виде шести лет лишения свободы.
Из материалов дела следует, что 12 июня 2017 года осужденная была дома, а ее пьяный сожитель пришел и лег спать. «Когда он проснулся, то предъявил женщине претензии, что та приготовила еду только себе. Мужчина двумя руками схватил сожительницу за горло и стал душить, женщина вывернулась, скинула руки с горла, схватила нож, нанесла один удар мужчине в область ключицы, вытащила нож», — сообщили в суде. После этого женщина попыталась оказать ему первую помощь и вызвала скорую помощь, однако мужчина скончался.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев анонсировал отставку правительства92
200 человек погибли при падении самолета в Алжире37
Россия пригрозила сбивать ракеты США820
Украина начала операцию «Граница-2018»22
Рубль продолжил безустанное падение365
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
00:18
Роботы примут участие в Параде Победы
Армия Оружие
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение