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Ссора двоих знакомых в Пушкине закончилась ножевым ранением
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Ссора двоих знакомых в Пушкине закончилась ножевым ранением 

РИАМО 1 час назад
В подмосковном Пушкине один из участников ссоры схватился за нож, второму пришлось обратиться в больницу, нападавший задержан, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
По его словам, 10 апреля в 00:10 в ГБУЗ «Пушкинская ЦРБ» с проникающим колото-резаным ранением самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый потерпевшего, который 8 апреля около 20:00 на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре причинил ему колото-резаное ранение», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали, добавил он.
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