Ссора двоих знакомых в Пушкине закончилась ножевым ранением

По его словам, 10 апреля в 00:10 в ГБУЗ «Пушкинская ЦРБ» с проникающим колото-резаным ранением самостоятельно обратился и госпитализирован мужчина.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в МУ МВД знакомый потерпевшего, который 8 апреля около 20:00 на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре причинил ему колото-резаное ранение», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали, добавил он.