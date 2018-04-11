В Томске вынесен приговор участникам преступной группы, обвиняемым в сбыте наркотических средств в особо крупном размере

В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции задержаны граждане, подозреваемые в осуществлении незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере. По данным следствия, трое жителей областного центра и один житель Томской области незаконно сбыли синтетические наркотические средства различных видов общим объемом более 850 граммов. Один из подсудимых обналичивал денежные средства, поступавшие на виртуальные счета электронных кошельков в качестве оплаты за наркотические средства. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 5,6 миллиона рублей. Кировский районный суд приговорил виновных к наказаниям от 8,5 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима . Приговор суда в законную силу не вступил. Еще один член группы — ее организатор — еще в апреле 2017 года был приговорен к 7 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.