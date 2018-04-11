Ещё
В Томске вынесен приговор участникам преступной группы, обвиняемым в сбыте наркотических средств в особо крупном размере
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Томске вынесен приговор участникам преступной группы, обвиняемым в сбыте наркотических средств в особо крупном размере 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками полиции задержаны граждане, подозреваемые в осуществлении незаконного оборота наркотических средств в особо крупном размере.
По данным следствия, трое жителей областного центра и один житель Томской области незаконно сбыли синтетические наркотические средства различных видов общим объемом более 850 граммов. Один из подсудимых обналичивал денежные средства, поступавшие на виртуальные счета электронных кошельков в качестве оплаты за наркотические средства. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 5,6 миллиона рублей.
Кировский районный суд приговорил виновных к наказаниям от 8,5 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Еще один член группы — ее организатор — еще в апреле 2017 года был приговорен к 7 годам с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
На Ставрополье окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении участников преступной группы На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о разбойном нападении В Адыгее осуждены обвиняемые в попытке сбыта синтетических наркотиков в крупном размере
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
200 человек погибли при падении самолета в Алжире33
Россия пригрозила сбивать ракеты США732
Рубль продолжил безустанное падение364
США готовят новый удар по России595
Российские ВВС бессильны перед «Дональдом Куком»131
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
09:26
США готовят новый удар по России
Экономика
00:45
На Самбурскую напали в Сочи
Шоу-бизнес
10:01
Участникам реновации предложат квартиры меньшей площади
Новости Москвы Недвижимость
00:28
Московские аэропорты временно закроют
Новости Москвы
01:14
Жители девяти округов встретятся со специалистами ЦОДД
Новости Москвы
20:07
Пассажиров попросили оценить метро
Новости Москвы
00:38
Медведи в зоопарке отказываются выходить из спячки
Новости Москвы
03:38
Собянин рассказал о строительстве школ в Новой Москве
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение